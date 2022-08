STVV ondanks hitte klaar voor Anderlecht: “Negentig minuten pressievoetbal spelen zal niet lukken”

“Ik zag Anderlecht in hun Europese wedstrijd. Ze hebben zich in vergelijking met vorig seizoen goed versterkt”, zo analyseerde Bernd Hollerbach de tegenstander op zijn persconferentie vrijdagmiddag. “Maar we spelen thuis en zoals altijd willen we de drie punten.”

De hitte zal natuurlijk een rol spelen. STVV-Anderlecht wordt gespeeld op het heetste moment van de dag/de week (zondag om 13.30 uur nvdr.). “Ik heb ervaren spelers die slim genoeg zijn om met deze situatie om te gaan”, aldus Hollerbach. “We kunnen geen negentig minuten pressievoetbal spelen in deze omstandigheden, maar anderzijds zullen we wel van onze eigen sterkte blijven uitgaan. Met gezonde agressiviteit. Ik heb vertrouwen in de jongens, we zullen onze momenten kiezen en opletten dat we niet in dodelijke counters lopen tegen dit Anderlecht. Verder moeten we de drankpauze dit keer doordacht en goed gebruiken.”

Iedereen is positief bij STVV. Er waren drie gelijke spelen. Maar ook niet meer dan dat. In de rangschikking staat STVV daarmee in de tweede kolom. “Het is nog vroeg”, aldus Hollerbach. “Ik ben geen trainer die nu al naar de tabellen zit te kijken. Onze draw tegen Union was goed, we hadden toen ook wat geluk. In Gent is het nooit makkelijk en zijn we knap teruggekomen. In Kortrijk won de doelman van hen tijd op het einde, om een punt veilig te stellen. Dat zegt genoeg. Iedereen weet dat onze organisatie er staat. Defensief doen we het heel goed. Alleen hebben we op dit moment natuurlijk geen Hara of Klauss die voorin meer gewicht kan leggen. Daar blijven we versterking nodig hebben. Okazaki verrast ons allemaal op training. Maar dat is bijzaak, want hij heeft hier tot op heden geen contract.”

Hollerbach werd op de persbabbel geconfronteerd met het record van Raymond Goethals. STVV doet het als sinds januari zonder verliesmatch, daar wil Hollerbach heus nog wel wat mee doorgaan. “Ik ken Goethals eerlijk gezegd niet. Maar bon, alle felicitaties aan de spelers die het al zo lang flikken. Hamburg deed het ooit 36 wedstrijden zonder verliesbeurt, dus we hebben nog wel een eind te gaan.”

Voor zondag kan Bernd Hollerbach niet rekenen op Jorge Teixeira. “Hij kampt met een spierblessure en haalt Anderlecht niet. Verder is iedereen voorlopig topfit”, aldus Hollerbach.