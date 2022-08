Voor het nieuwe bondscoachduo op in het baanwielrennen, de Nieuw-Zeelander Tim Carswell (50) en Kenny De Ketele (37) is het EK in München een eerste test. De aanloop naar een nieuwe olympiade is begonnen, binnen twee jaar in Parijs wordt de rekening gemaakt. Vijf vragen bij de start van een nieuw Belgisch pistehoofdstuk.