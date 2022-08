Stoffel Vandoorne: “Ik ben blijven geloven in mijn talent”

Dit weekend kan onze landgenoot Stoffel Vandoorne in het Zuid-Koreaanse Seoel voor het eerst in zeven jaar een titel veroveren. De laatste keer dat Vandoorne dat deed was toen hij in 2015 de GP2-titel veroverde. Deze keer staat echter de Formule E-titel op het spel.

Met nog twee races te gaan dit seizoen, allebei dit weekend in Seoel, staat onze landgenoot Stoffel Vandoorne 36 punten voor in de wk-tussenstand. Daarmee lijkt Vandoorne op weg om teamgenoot Nyck de Vries op te volgen als wereldkampioen Formule E.

Het zou Stoffel Vandoorne zijn eerste titel sinds zijn GP2-titel in 2015 zijn en er rust dan ook heel wat druk op Vandoorne zijn schouders. Niet op zijn minst omdat Mercedes dit weekend afscheid neemt van de Formule E en dat uiteraard het liefst van al met twee wereldtitels zou doen.

Vandoorne zelf probeert de druk zoveel mogelijk af te houden en de twee races in Seoel te benaderen zoals hij al de andere Formule E-races ook heeft benaderd: rustig en stap voor stap.

“Het is een race zoals al de andere,” aldus Vandoorne die dit seizoen ijzerstek presteerde en tijdens de helft van de races op het podium wist te finishen. ”Ik ga niets veranderen aan de manier waarop ik gewerkt heb sinds het begin van het seizoen.”

“Het is uiteraard het laatste raceweekend van het seizoen, misschien iets belangrijk wat het beslissen van het wereldkampioenschap betreft, maar dat verandert niets aan mijn mindset en hoe ik alles benader.”

“Het vormt zelfs een opportuniteit voor ons. Het is immers een nieuw circuit met nieuwe omstandigheden en als team hebben we het in het verleden redelijk goed gedaan op het vlak van het voorbereiden van zo‘n races. Hopelijk slagen we daar opnieuw in en plukken we daarvan de vruchten.”

Vandoorne wordt uiteraard ook gevraagd of hij dit weekend met een Formule E-titel revanche kan nemen voor zijn ontgoochelende F1-periode bij McLaren.

“Ik ben nog steeds dezelfde gast, alleen wat jaren ouder,” aldus Vandoorne tegenover ‘GiveMeSport’. ”De F1 was een andere omgeving en het was een erg moeilijke periode toen maar ik had nog steeds vertrouwen in mijn kwaliteiten en mijn eigen talent, in wat ik in een racebolide kan presteren.”

Van zodra ik in de Formule E stapte wist ik dat ik onder de juiste omstandigheden in staat zou zijn om voor overwinningen en de titel te strijden.“

Meer F1-nieuws:- F1-piloot Daniel Ricciardo eist 21 miljoen dollar van het McLaren F1 team- “Fernando Alonso is dit jaar de verrassing van het F1-seizoen”- Lewis Hamilton: “Ik zal niet wachten tot ik helemaal uitgeblust ben om te stoppen met F1”- Ferrari introduceert belangrijke upgrade voor F1-motor in Spa-Francorchamps- VIDEO: Imitatiekoning Conor Moore zet F1-wereld opnieuw voor schut met hilarische imitaties (F1journaal.be)