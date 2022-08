Vijftien toffe kinderboerderijen voor kleine ravotters: crossen door het maïsdoolhof of rusten op de aaiweide

Houdt je kind ervan om in de modder te rollen, konijntjes te aaien of met de (speelgoed)tractor te rijden? Dan voelt jouw kleine boer(in) zich zeker thuis bij deze vijftien Limburgse kinderboerderijen.

1. Den Lindenbosch in Alken

Terras: ja.

Iets eten: ijsjes, pannenkoeken en drankjes zijn ter plaatse te verkrijgen en kan je nuttigen aan de picknickbanken op de speelweide. Je kan ook een picknickmand bestellen.

Speeltuin: nee, maar in de speelweide staat wel een zelfgemaakt ballenbad, een zandbak en een eendjesvisbak.

Fiets-/wandelroutes: Den Lindenbosch ligt niet rechtstreeks aan een fietsroute, maar wel in de buurt van knooppunten 174 en 178.

Gratis: ja

Vergeet de stereotiepe kinderboerderij en breng een bezoekje aan deze speel- en picknickweide waar kinderen zich kunnen uitleven tussen de geitjes, schaapjes, koeien, ezels en paarden. Maak je uitstap compleet met een van de picknickmanden gevuld met Limburgse streekproducten. Het vlees komt van een hoeveslagerij in de buurt, broodjes van bij de lokale bakker en groentjes van op de eigen boerderij.

Lindestraat 93 in Alken. Open: in mei en juni elke wo van 13-20.30 uur en elk weekend van 8.30-20.30 uur. In juli en augustus elke weekdag van 9-20.30 uur en elk weekend van 8.30-20.30 uur. Info: www.denlindenbosch.com

Den Lindenbosch in Alken. — © Raymond Lemmens

2. De Gummi-Botten-Boom in Beringen

Terras: ja.

Iets eten: nee, er is wel plaats voor een foodtruck tijdens feestjes of events.

Speeltuin: nee.

Fiets-/wandelroutes: de wandelroute van de Zwarte Beek passeert achter de site van de Gummi-Botten-Boom.

Gratis: Een-op-een momentjes met de dieren moet je steeds reserveren en kosten 30 euro als je alleen komt, 45 euro per gezin (max. vijf personen). De wandelingen worden aangeboden vanaf 60 euro.

De Gummi-Botten-Boom focust zich op ‘kwali-tijd’, waardoor je enkel kan langskomen na reservatie. Hier krijg je helemaal alleen de tijd en ruimte om met de dieren kennis te maken. Op de aaiweide kunnen de kinderen alle dieren knuffelen, voederen en verzorgen. Je kan ook kiezen voor een begeleide wandeling met de dieren in de bossen van de Klitsberg. De Gummi-Botten-Boom biedt ook de ruimte voor verjaardagsfeestjes, belevingsmomenten in groep en workshops.

Watertorenstraat 51 in Paal-Beringen. Enkel op reservatie. Info: www.gummibottenboom.be

De Gummi-Botten-Boom in Beringen. — © De Gummi-Botten-Boom

3. De Streekhoeve in Diepenbeek

Terras: ja.

Iets eten: er zijn ijsjes en chips verkrijgbaar.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: Vlakbij vertrekt de wandeling ‘Verborgen Moois’ met een afstand van 4,7 kilometer.

Gratis: de inkomprijs bedraagt 3 euro per persoon vanaf 2,5 jaar. Een pony- of ezelritje kost 2 euro.

De Streekhoeve organiseert open speeldagen, kampjes en verjaardagsfeestjes waarbij je een bezoekje kan brengen aan de weides van de dieren. Niet alleen de speeltuin, maar ook de traptractors en fietsjes bieden de mogelijkheid voor de allerkleinsten om zich uit te leven. Verder kan je ook een ritje maken op een pony of ezel en verdwalen in het maïsdoolhof. Tot slot heb je de mogelijkheid om eitjes aan te kopen en mee te helpen in de moestuin.

Ganzestraat 49 in Diepenbeek. In april, mei, juni en september elke zo open van 11-17 uur, in juli en augustus elke wo van 14-17 uur en elke zo van 11-17 uur. Info: www.destreekhoeve.weebly.com

De Streekhoeve in Diepenbeek. — © Raymond Lemmens

4. Domein Kiewit in Hasselt

Terras: ja.

Iets eten: bij Taverne Koe-Vert kan je terecht voor een croque, pasta, verse soep, belegd broodje, pannenkoek, ijsje en meer.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: Domein Kiewit ligt tussen knooppunt 91 en 95 van het fietsroutenetwerk. Het is bovendien ook de startplaats van heel wat wandelroutes van 1,1 kilometer (Haringvijverroute) tot 78 kilometer (Langeafstandswandeling De Wijers).

Gratis: ja.

De kinderboerderij van Domein Kiewit biedt een thuis voor konijnen, cavia‘s en kippen. Maar ook grotere dieren, zoals geiten, schapen, ezels en een paard grazen hier met plezier rond, varkens rollen in de modder en Galloway-runderen beheren de omliggende natuurgebieden. Kinderen kunnen zich buiten een bezoekje aan de boerderij ook uitleven tijdens de speurtocht ‘Het mysterie van Kiewit’ en daarnaast kunnen de kleinsten het ‘Plezante potenpad’ ontdekken.

Putvennestraat 108 in Hasselt. Het domein is altijd open en toegankelijk. Info: www.hasselt.be/nl/kinderboerderij-op-domein-kiewit

Domein Kiewit in Hasselt. — © Raymond Lemmens

5. Het Fleckje in Heers

Terras: ja.

Iets eten: je kan er genieten van een pannenkoek of een hoeve-ijsje.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: in de achtertuin van Het Fleckje kan je fietsknooppunt 537 vinden.

Gratis: ja.

Kinderen kunnen bij Het Fleckje terecht om te ravotten in de speeltuin, het stroparcours te ontdekken of zich uit te leven op de springkastelen. In het spookdoolhof kan je een zoektocht doen en op de aaiweide kom je tot rust tussen de vele dieren waaronder alpaca’s. Neem ook zeker een kijkje in de koeienstal en laat de dieren uit je hand eten.

Nieuwe Steenweg 228 in Heers. Elke eerste zondag van de maand geopend. Info: www.facebook.com/Hetfleckje

Het Fleckje in Heers. — © frmi

6. ‘t Vroenhof in Heusden-Zolder

Terras: ja.

Iets eten: ja, er is vers hoeve-ijs verkrijgbaar.

Speeltuin: nee, wel aparte speeltuigen, speelgoedtractors en een zandberg om in te ravotten.

Fiets-/wandelroutes: nee, maar wandelen kan je gerust langs het Albertkanaal. De boerderij is via het jaagpad bereikbaar.

Gratis: ja.

De speciale dierenweide is toegankelijk voor kinderen die naar hartenlust de diertjes willen aaien, denk maar aan de kalfjes. Bij de konijntjes worden regelmatig knuffelmomenten georganiseerd waardoor kinderen onder toezicht op een rustige, liefdevolle manier leren om zachtaardig met dieren om te gaan.

Vroenweg 17 in Heusden-Zolder. Open op wo, vrij en za van 14-21 uur en zo van 10-21 uur. Info: www.vroenhof.business.site

’t Vroenhof in Heusden-Zolder. — © Luc Daelemans

7. Domein Bovy in Heusden-Zolder

Terras: ja.

Iets eten: in Bistro Bovy eet je gerechten met groentjes uit eigen tuin en vlees van lokale boeren.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: Domein Bovy ligt op het fietsknooppuntennetwerk tussen knooppunt 301 en 302. Tegenover het domein vertrekken er vijf bewegwijzerde wandelingen (tussen 3,8 km en 11,7 km). Het domein zelf kan je verkennen via twee korte bewegwijzerde wandelingen: Martin de IJsvogel (1,7 km) en het Hazenpad (0,9 km).

Gratis: ja.

Het dierenpark van Domein Bovy is de thuishaven van verschillende varkens, geitjes en pauwen. Plan je bovendien graag een uitstapje waarbij je eigen trouwe viervoeter ook meekan? Dan is dit de ideale plek. Honden zijn welkom aan de leiband en in de losloopweide. Een bezoekje aan de kinderboerderij kan je combineren met een wandeling in het uitgestrekte wandelpark van 34 hectare groot.

Galgeneinde 22 in Heusden-Zolder. Elke dag open tussen zonsopgang en zonsondergang. Info: www.visitheusden-zolder.be/domein-bovy

Domein Bovy in Heusden-Zolder. — © Raymond Lemmens

8. Domein Pietersheim in Lanaken

Terras: ja.

Iets eten: in Hoeve Pietersheim kan je à la carte tafelen.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: vanaf het domein start de fietsroute Hoge Kempen (53 km).

Gratis: ja.

Domein Pietersheim is de ideale plek om tijdens een zonnige dag rond te kuieren tussen de boerderijdieren. In de knuffelweide kan je – onder begeleiding - op bezoek bij de schaapjes, geiten en vogels. Verder vind je op de kinderboerderij ook koeien, kippen, konijnen, eenden, ganzen, varkens, herten, pony‘s, paarden en ezels. Vergeet niet om een bezoekje te brengen aan het Huis van Lotte & Giel, een thuis voor vele konijnen en pluimvee waar kinderen aan de hand van infopanelen en interactieve spelletjes ook heel wat bijleren over deze diertjes.

Neerharenweg 12 in Lanaken. Het domein is altijd open en toegankelijk. Info: www.lanaken.be/domeinpietersheim/Home

Domein Pietersheim in Lanaken. — © Raymond Lemmens

9. Snoetjes & toetjes in Nieuwerkerken

Terras: ja.

Iets eten: kies tussen ijsjes uit de ijstoog of het uitgebreid assortiment aan gebak met echte Limburgse vlaai, tiramisu, cheesecake of brownies.

Speeltuin: nee, maar tijdens de openingsuren kunnen kinderen terecht bij de speeltuin van Hoeve op den Mierhoop, iets verder in de straat.

Fiets-/wandelroutes: de kinderboerderij is gelegen op fietsroute 175. Een beetje verder heb je de aansluiting naar route 172.

Gratis: ja.

Deze plek is letterlijk de redding geweest van vele bewoners. Snoetjes & toetjes is niet zomaar een boerderij, maar focust op de kwetsbaarste diertjes. Dieren die verwaarloosd zijn, vinden hier weer een warme thuis. Omdat ze door hun trieste verleden meestal wat schuchter zijn, kan je enkel in de weides samen met een begeleider tijdens georganiseerde momenten. Zo kan je toch nog kennismaken met de pony’s, ezels, varkens en schapen. Maar ook de koivijver en het aquarium zijn de moeite waard om even te bewonderen.

Mierhoopweg 32 in Nieuwerkerken. Open op wo, za en zo van 13-19 uur, bij extra zonnig weer sluit de boerderij om 21 uur. Info: www.snoetjesentoetjes.be

Snoetjes en toetjes in Nieuwerkerken. — © Snoetjes en toetjes

10. ‘t Ezelsbrugske in Pelt

Terras: ja.

Iets eten: je kan kiezen tussen croques uit het vuistje, appeltaart, poffertjes en ambachtelijk ijs.

Speeltuin: nee.

Fiets-/wandelroutes: de boerderij ligt naast het fietsroutenetwerk, aan knooppunt 253.

Gratis: ja, enkel voor de ezelwandelingen zelf betaal je 60 euro per ezel ongeacht het aantal deelnemers.

Deze boerderij focust zich specifiek op ezels. Niet alleen kan je met hen op wandel gaan in Bosland, kinderen kunnen deze sociale dieren ook aaien, borstelen en voederen in de wei. De langoren dragen met plezier de kleinste kinderen op hun rug. Daarvoor worden zadels gebruikt die speciaal in Frankrijk op maat gemaakt zijn en rekening houden met de ergonomie van de dieren om hun welzijn te garanderen.

Over ‘t Waterstraat 70 in Pelt. Open wo t.e.m. zo 12 uur-zonsondergang, behalve bij aanhoudend regenweer. Ook open op feestdagen, in geval van extreme hittegolf open vanaf 16 uur. Info: www.ezelwandeling.be

‘t Ezelsbrugske in Pelt. — © ’t Ezelsbrugske

11. Het Franciscushof in Pelt

Terras: ja.

Iets eten: ontdek het ijssalon met huisbereid roomijs, pannenkoeken, chocomousse en appeltaart.

Speeltuin: nee, er is wel een zandbak met allerlei speelgoed, tractors en fietsen.

Fiets-/wandelroutes: langs het ijssalon loopt een wandelroute van 4 kilometer. Franciscushof bevindt zich langs het fietsroutenetwerk op knooppunt 204.

Gratis: ja, maar voor een ezel- of ponyritje betaal je 30 euro per pony.

Wil je kind zich al lang eens een echte cowboy of amazone wanen? Dan kan je een ezel- of ponyritje boeken bij Het Franciscushof. De kinderen mogen de dieren zelf opzadelen en nadien een wandeling maken op de rug van een van deze lieverds. Buiten de paardenritjes kunnen kinderen ook een bezoekje brengen aan de kinderboerderij waar ze geitjes kunnen aaien en smullen van heerlijk ijs uit het annex ijssalon.

Fierkens-Heikant 53 in Sint-Huibrechts-Lille (Pelt). Ponyritjes zijn steeds op reservatie, het ijssalon is geopend van november tot maart op ma, di en vrij van 13.30-16.30 uur en in het weekend van 13.30-21.30 uur, van april tot oktober elke dag open van 13.30-21.30 uur. Info: www.franciscushof.be

Franciscushof in Pelt. — © Franciscushof

12. Juffertje in ’t Groen in Tessenderlo

Terras: ja.

Iets eten: hier kan je onder andere kiezen tussen spek met eieren, huisbereide croques en pannenkoeken met ijs of krieken.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: ja, de kinderboerderij ligt vlak bij fietsknooppunt 336.

Gratis: nee, de inkom bedraag 2 euro per persoon ouder dan 2,5 jaar. Bedrag is te betalen aan de tourniquet met muntstukken van 1 en 2 euro.

In de winter kan je de Galloway-runderen, Vlaamse Reuzen, dwerggeitjes en alpaca’s terugvinden in de overdekte stallen, maar bij mooi weer vertoeven ze in het zonnetje in hun mooie weides en buitenverblijven. Maak samen met je gezin een rustgevende wandeling of geniet als ouder op het terras terwijl je kinderen zich uitleven in de stroschuur met tractors en kruiwagens, het speelbos met boomhutten en het grote hindernissenparcours.

Groenstraat 1 in Tessenderlo. Tijdens de zomervakantie geopend op vrij, za en zo van 11-18 uur, tijdens de schoolperiodes open op wo van 13-18 uur en in de weekends van 11-18 uur. Info: www.juffertjeintgroen.be

Juffertje in ’t groen in Tessenderlo. — © Raymond Lemmens

13. ‘t Hertenspoor in Echt (NL)

Terras: ja.

Iets eten: nee.

Speeltuin: ja.

Gratis: ja.

In de uitgebreide speeltuin mét grote zandbak kunnen kinderen hun energie kwijt tijdens een namiddag ravotten. Kinderboerderij ’t Hertenspoor, in het Nederlandse Echt, biedt dan ook alles wat je kind nodig heeft. Buiten de lieve boerderijdiertjes, zoals alpaca’s, geitjes, pauwen en kippen kunnen ze ook kennismaken met reeën en verschillende soorten vogels en eenden.

Oranjestraat 96 in Echt. Open di, wo en vrij tussen 9-12 uur en 13-17 uur, op do, za en zo is de boerderij uitsluitend in de voormiddag open tussen 9-12 uur. Info: www.dierenpark-echt.nl

14. De Heeg in Maastricht (NL)

Terras: ja.

Iets eten: in het winkeltje kan je drankjes, ijsjes en wat lekkers kopen.

Speeltuin: ja.

Fiets-/wandelroutes: nee.

Gratis: ja.

Kinder- en zorgboerderij De Heeg bevindt zich net over de Nederlandse grens, in Maastricht. Op een terrein van 6 hectare groot kunnen kinderen zich uitleven in de speeltuin en mogen ze in de weides tussen de diertjes rondlopen. Het is de ideale plek voor verjaardagsfeestjes en op zondag is iedereen welkom voor ponyrijlessen. Kunnen vers geteelde groenten jou altijd bekoren? Koop dan hier de eigen gekweekte sla, courgette of tomaatjes.

Maastrichterweg 2B in Maastricht. Elke dagen open van 9-17 uur, vanaf november sluit de boerderij om 16 uur. Info: www.kinderboerderijdeheeg.com

15. Daalhoeve in Maastricht (NL)

Terras: ja.

Iets eten: je kan kiezen tussen lekkere tapas, slaatjes, burgers en meer.

Speeltuin: ja.

Gratis: ja, maar je kan wel een centje doneren.

Bij Daalhoeve kunnen de kinderen genieten van een moment in de speeltuin of interactie met de schattige minidieren: denk maar aan dwergpaardjes, minivarkens, kleine ezels en een kleine verzameling uitheemse dieren. Ook in de boerderijwinkel spring je best eens binnen om het bijzonder aanbod van verse, huisgemaakte en streekgebonden producten en groenten te ontdekken. Het vlees is bovendien verwerkt in een eigen slagerij.

Alesiahof 40 in Maastricht. Open ma t.e.m. wo van 10-17 uur, do t.e.m. zo open van 10-19 uur. Info: www.daalhoeve.nl