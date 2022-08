Belgische dubbelvier roeit in de B-finale voor de plaatsen zeven tot twaalf

De vijf Belgische roeiers kregen de tweede dag van het EK een totaal uiteenlopende uitdagingen voorgeschoteld. Marlon Colpaert mocht in zijn herkansingsrace op jacht naar een halve finaleticket, de zware dubbelvier Claeys-Lemmelijn-Maercier-Brys ging in zijn halve finalerace voluit voor een stek in de A-finale. Colpaert slaagde in zijn opzet, de dubbelvier daarentegen kon zich amper mengen voor de strijd om de finaletickets. Zij finishte zesde en moet morgen in de B-finale aan de slag

Marlon Colpaert gaf gisteren aan dat hij na een minimale voorbereiding op het skiffnummer in dit tornooi zou groeien. De 21-jarige Oostendenaar maakte dit in zijn tweede EK-race wel hard. Met een sterke laatste 500m, de snelste van alle deelnemers, sprintte hij zich naar een tweede plaats en finishte hij net in het zog van de Noorse winnaar Oskar Soedal. Daarmee roeide Colpaert zich dan toch in de halve finale van de lichte skiff en mag hij zaterdag om 9.45 uur knokken voor een ticket in de EK-finale.

Ruben Claeys, Ward Lemmelijn, Gaston Mercier en Tim Brys weten al dat zij morgen in de B-finale starten. Het Belgisch viertal kon in de eerste vijfhonderd meter nog stiekem lonken naar een finaleticket. Zij kwam daar als vijfde door maar telde amper twee tienden van één seconden achterstand op de Tsjechen, die na de snel gestarte Italianen en de Fransen dat felbegeerde derde finaleticket virtueel in handen hadden. In de tweede 500m liep het echter helemaal mis bij onze landgenoten. Zij zakten terug naar de laatste plaats en volgden al op meer dan één lengte van de Zwitsers die toen als derde door kwamen. In de tweede wedstrijdhelft, normaliter het sterke punt van de Belgische dubbelvier, ging het van kwaad tot erger. Onze landgenoten finishten uiteindelijk op twaalf seconden van de Italianen, 5de op de Spelen. Frankrijk en Estland, de nummers vijf en zeven van de World Cup finale, pakten de twee andere finaletickets.

De Belgen kunnen hun EK nog enige kleur geven in de B-finale, waarin ze morgen om 9.35 uur mogen strijden voor plaatsen zeven tot en met twaalf.

De Belgische resultaten:

Seniores mannen:

Halve finales: 12 teams, 2 halve finaleraces, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale, andere teams varen de B-finale (7de tot 12de plaats).

Dubbelvier:

1. Italië 6:19.69

2. Frankrijk 6:22.12

3. Estland 6:22.53

4. Zwitserland 6:24.86

5. Tsjechië 6:25.10

6. BELGIË (Claeys - Lemmelijn - Mercier - Brys) 6:31.47

Ruben Claeys (KR Sport Gent), Ward Lemmelijn (Schulensmeer), Gaston Mercier (RCAE Liège), Tim Brys (KR Club Gent) klokten de 11de tijd en varen de B-finale

Mannen lichtgewicht:

Skiff: herkansingsrace, eerste drie plaatsen zich voor de halve finale:

1. Oskar Soedal (Noo) 7:48.00

2. MARLON COLPAERT (BEL) 7:49.86

3. Kasper Hirvilampi (Fin) 7:50.92

4. Roland Szigeti (Hon) 7:58.49

Marlon Colpaert (KRSN Oostende) plaatst zich voor de halve finale