Everts & Everts: “Stefan zijn haar met benzine moeten wassen om de verf eruit te krijgen”

In de rubriek Everts & Everts halen we voor iedere Grote Prijs - dit weekend in het Finse Hyvinkää - twee mensen uit de Everts-clan voor de camera. In deel 10 keren we met Harry terug naar de plek waar hij zijn eerste GP-zege en zijn eerste wereldtitel veroverde. En daar hoort natuurlijk ook een mooie anekdote over de kleine Stefan bij. “We hebben er Stefan zijn haar met benzine moeten wassen om de verf eruit te krijgen.”

LEES OOK. Deel 9: “Liam versus Stefan, wie kent Zweden het best? En wie van de twee speelt vals?”

LEES OOK. Deel 8: “Lommel is loodzwaar, maar levert altijd mooie races op”

LEES OOK. Deel 7: “Motorcross bloedt dood in België. Triestig”

LEES OOK. Deel 6: “Ik heb nu véél meer stress dan toen Stefan reed”

LEES OOK. Deel 5: “In Ernée een dief gevat toen hij mijn botten wou stelen”

LEES OOK. Deel 4: “Ik geloof niet in comebacks, dat ik heb ook tegen Kim Clijsters gezegd”

LEES OOK. Deel 3: “Ik stapte altijd eerst met mijn rechterbeen over de motor, zelfs na een valpartij”

LEES OOK. Deel 2: “Als je met schrik op de motor stapt, hoor je niet thuis in onze sport”

LEES OOK. Deel 1: “Mijn eerste wereldtitel? Kan ik die nu al bestellen voor 2023?”