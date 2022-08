Vermoedelijke bankovervaller gered uit eigenhandig gegraven tunnel in Rome

Een vermoedelijke dief is donderdag in de Italiaanse hoofdstad Rome gered uit een eigenhandig gegraven tunnel, die wellicht bedoeld was om samen met handlangers een bank mee te overvallen. De tunnel stortte op hem in. Hij zat acht uur vast, waarna hij bevrijd werd en naar het ziekenhuis gebracht werd. Dat heeft de Italiaanse ‘carabinieri’ vrijdag bevestigd.