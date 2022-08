36-jarige man dood teruggevonden in zijn jacuzzi in Herselt

In de Antwerpse gemeente Herselt, vlakbij Tessenderlo, is donderdagnacht een 36-jarige man dood teruggevonden in zijn jacuzzi. Het parket Antwerpen is een gerechtelijk onderzoek gestart en laat een autopsie uitvoeren.

De man werd laat op de avond gevonden in de jacuzzi in zijn tuin. Hij was al overleden. Hoewel de doodsoorzaak nog niet duidelijk is, zijn er op het eerste gezicht geen tekenen van kwaad opzet. Maar omdat het slachtoffer nog een jonge leeftijd had, is het parket Antwerpen een gerechtelijk onderzoek gestart. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de precieze doodsoorzaak. rr