Gevonden bloedsporen in huis in Peru zijn niet die van Natacha de Crombrugghe

“De bloedmonsters zijn naar een laboratorium in Lima gebracht voor analyse. De resultaten tonen aan dat het bloed inderdaad van menselijke oorsprong is, maar niet toebehoort aan Natacha de Crombrugghe,” zo liet het hoofd van de lokale politie, Miguel Cayetano Cuadros, woensdag weten op een persconferentie.

Onderzoekers zijn nog steeds drie sporen aan het volgen, zo voegde kolonel Marcos Cuadros, hoofd van de criminele divisie van Arequipa, eraan toe. “Het is mogelijk dat Natacha de Crombrugghe in het ravijn of de rivier is gevallen, dat haar verdwijning het gevolg is van een criminele daad of dat ze nog in leven is. Zolang we geen lichaam hebben gevonden, zijn alle theorieën geldig.

De 28-jarige vrouw uit Brussel verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land.

De zoektocht wordt voortgezet in de Colca Canyon.