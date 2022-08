SELECTIES VUELTA. Geen plaats voor Laurens De Plus bij Ineos Grenadiers, Movistar met thuisrijder Mas als speerpunt

De verschillende wielerploegen maken stilaan hun selecties bekend voor de Ronde van Spanje, die vrijdag in Nederland van start gaat. Bij Ineos Grenadiers, dat Richard Carapaz als kopman uitspeelt, is er geen plaats voor Laurens De Plus. Movistar hoopt Enric Mas na twee eerdere tweede plaatsen eindelijk eens op het hoogste schavotje te zien eindigen.

Ineos Grenadiers

Ineos trekt met een sterk team naar de Ronde van Spanje. Kopman Richard Carapaz gaat na zijn tweede plaats in de Giro eerder dit jaar op zoek naar revanche. De Ecuadoriaan werd in 2020 al eens tweede in de Vuelta.

Met de Brit Tao Geoghegan Hart, winnaar van de Giro 2020, heeft Ineos een schaduwkopman. De Fransman Pavel Sivakov toonde onlangs zijn goede benen met de eindzege in de Ronde van Burgos. De Britten Ben Turner en Ethan Hayter, de Spanjaard Carlos Rodríguez, de Australiër Luke Plapp en de Nederlandse hardrijder Dylan van Baarle vervolledigen de selectie.

Niet van de partij bij de Britse formatie: Laurens De Plus. Onze landgenoot, die vorige week nog werd aangereden op training, had gehoopt op een selectie, maar zal dus andere doelen moeten zoeken in het najaar.

Movistar

Bij de Spaanse formatie is Enric Mas de uitgesproken kopman. De 27-jarige Mas is nog steeds op zoek naar zijn eerste eindoverwinning in de ronde van zijn thuisland. In 2018 en 2021 werd hij telkens tweede. In juli reed de 27-jarige Spanjaard ook de Ronde van Frankrijk. Na een positieve coronatest moest Mas de Tour verlaten in de 19e etappe.

Deze Vuelta staat ook in het teken van de 16e en laatste deelname van Alejandro Valverde. Valverde is ondertussen 42 jaar oud en won de ronde in zijn thuisland in 2009. In de vorige editie moest hij opgeven na een valpartij.

De twee Spaanse kopmannen krijgen ondersteuning van landgenoten Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Lluis Mas, de Portugees Nelson Oliveira (winnaar van een etappe in 2015), de Oostenrijker Gregor Mühlberger en de jonge Deense debutant Mathias Norsgaard.

Bora-hansgrohe

Naast Hindley, die de Giro won in 2022, en Kelderman zal Bora-hansgrohe ook kunnen rekenen op de Duitser Emanuel Buchmann, vierde in de Tour van 2019, en de Colombiaan Sergio Higuita, winnaar van een etappe in de Vuelta van 2019 en winnaar van de Ronde van Catalonië eerder dit seizoen.

De Ier Sam Bennett, die in 2022 slechts één keer won, en de Nederlander Danny van Poppel zijn de twee aangewezen sprinters. Ze zullen worden bijgestaan door Ryan Mullen en Jonas Koch.

Trek-Segafredo

Mads Pedersen maakt, na zijn ritzege in de Tour de France, zijn debuut in de Vuelta bij Trek-Segafredo. Hij leidt samen met Juan Pedro Lopez, die aan zijn derde Ronde van Spanje begint, het team.

Het duo wordt aan de startlijn vergezeld door Alex Kirsch, Antonio Tiberi, Dario Cataldo, Daan Hoole, Julien Bernard en Kenny Elissonde. “We willen een etappe winnen, dat is onze prioriteit”, aldus ploegleider Steven De Jongh.

De Ronde van Spanje, waarvan de Sloveen Primoz Roglic de drievoudige titelhouder is, eindigt op 11 september in Madrid.

BikeExchange-Jayco

BikeExchange-Jayco start met oud-winnaar Simon Yates. De 30-jarige Brit maakt voor het eerst sinds zijn overwinning in 2018 zijn opwachting in de Vuelta.

Sinds zijn overwinning haalde Yates nog een derde plaats in de Giro d’Italia van 2021, maar sindsdien moest hij zich twee keer terugtrekken uit grote koersen. Dat gebeurde tijdens de Tour van 2021 en de Giro van 2022, waar hij wel twee etappes won.

Yates zal worden vergezeld door de Australische klimmer Lucas Hamilton en de Amerikaanse kampioen tijdrijden Lawson Craddock. De Australiërs Luke Durbridge, Michael Hepburn, Kelland O’Brien en Kaden Groves zullen eveneens de Vuelta ontdekken.