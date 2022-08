Politie doet miljoenenvondst in woning van oplichter: peperduur schilderij ligt zelfs onder bed

In het Braziliaanse Rio De Janeiro heeft de politie woensdag een straffe miljoenenvondst gedaan. In de woning van een oplichter vonden ze maar liefst 11 van in totaal 16 gestolen schilderijen van Genevieve Boghici, de vrouw van wijlen kunstverzamelaar Jean Boghici. Een van de werken, Sol Poente van Tarsila do Amaral, lag zelfs verstopt onder een bed en is 57 miljoen euro waard.