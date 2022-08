Waar eet … Kim Biets uit Boer zoekt Vrouw? “Geef me hier maar alles van de kaart”

In het VTM-programma ‘Boer zoekt vrouw’ vond Kim Biets (30) de liefde bij Emi. De Gingelomse landbouwer deelt waar hij haar voor het eerst mee op date nam en andere favorietjes om te eten en drinken. “Geef me hier maar alles van de kaart!”

L’Angelo Rosso in Sint-Truiden

“Hier had ik mijn eerste officiële date met Emi. Het is er supergezellig, de bediening is altijd vriendelijk en persoonlijk en het eten gewoonweg subliem. Geef me maar alles van de kaart!” (lacht)

L’Angelo Rosso, Brustem-Dorp 154 in Sint-Truiden. Open: do, vr, za van 12 uur-16.30 uur en wo, do, vrij, za en zo van 18.30 uur-middernacht. Op zaterdagavond worden enkel menu’s geserveerd. Gesloten op maandag en dinsdag. Info: www.angelorosso.be/

© RR

Jardin du Commandeur in Sint-Truiden

“Een unieke locatie aan het kasteel van Ordingen. Zeer gezellig en ik vind het ideaal om de week af te sluiten op vrijdag of om eventjes te ontspannen in het midden van de week.”

Jardin du Commandeur, Ordingen-Dorp 50 in Sint-Truiden. Open: woe tot zo van 11-23 uur en op feestdagen. Ma en di gesloten. Info: www.jardinducommandeur.be

© Raymond Lemmens

De Zesbunder in Gingelom

“Genieten op een pittoresk terrasje met lekker eten. Zomerser wordt het niet! Hier komen we zowel een snel hapje eten als een uitgebreid menu met een lekker wijntje. Ze werken ook met lokale producten en dat vind ik een echt pluspunt.”

De Zesbunder, Schepen Beckersstraat 9 in Gingelom. Jaarlijks verlof t.e.m. 1 september. Open: wo en do 11.30-13.30 uur en 17.30-21 uur, vrij en za 11.30-13.30 uur en 17.30-21.30 uur, zo 11.30-14 uur en 17.30-20.30 uur. Vanaf 15 september nieuwe openingsuren. Info: www.dezesbunder.be

Kim en Emi. — © RR

Sikivie in Landen

“Een heel toffe zaak om gezellig iets te drinken en te eten. Zowel buiten als binnen is de sfeer heel gemoedelijk. We kunnen er dus ook in de winter genieten van het lekkere eten. De kaart verandert regelmatig, afhankelijk van de lokale producten.”

Sikivie, Stationsstraat 34 in Landen. Open: wo 15-23 uur, do 10-12.30 uur en 15-23 uur, vrij, za en zo van 15-23 uur. Ma en di gesloten. Info: www.sikivie.be

Feestcafé Bascule in Gingelom

“Het moet niet altijd chic en romantisch zijn. Met de vrienden spreken we regelmatig af in De Bascule voor een gewone ‘simpele’ café-avond op ons gemakske. Maar meestal eindigt die nooit zo simpel en op het gemakske als gedacht. (lacht) Dus al heel veel toffe herinneringen gemaakt.”

De Bascule, Borgwormsesteenweg 23 in Gingelom. Open: di en do 11 uur-middernacht, vrij en za 11-3 uur ’s nachts, zo 10.30 uur-middernacht. Ma gesloten.