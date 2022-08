Officieel: OH Leuven haalt Thibault Vlietinck én Federico Ricca weg bij Club Brugge

OH Leuven heeft vrijdagochtend de komst van Thibault Vlietinck (24) en Federico Ricca (27) bekendgemaakt. Het tweetal komt over van Club Brugge.

Thibault Vlietinck speelde de voorbije twee seizoenen al 35 wedstrijden voor OHL. De vleugelaanvaller werd toen nog gehuurd, maar nu nemen de Leuvenaars hem definitief over. Vlietinck tekende een contract voor vier seizoenen aan Den Dreef.

Federico Ricca tekende een overeenkomst voor drie seizoenen bij OHL. De Uruguayaan zat op een zijspoort bij Club Brugge en paste niet in de plannen van Carl Hoefkens. “Ricca brengt ons een pak verdedigende ervaring bij en is linksvoetig”, zegt coach Marc Brys op de clubwebsite. “Hij kan op meerdere posities in de verdediging uitgespeeld worden.”

