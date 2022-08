60 jaar getrouwd: Roger en Emelie in Beringen

Beringen

Roger Vandezande (81) en Angèle ‘Emelie’ Gaethofs (81) uit Paal stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje, op 2 mei 1962. Ze leerden elkaar kennen toen ze het ‘verloofde paar’ moesten uitbeelden tijdens de stoet voor een gouden huwelijkspaar in Paal. Toen is de vlam overgeslagen.

Roger werkte in de bouw, Emelie werkte tien jaar in de Philipsfabriek in Hulst en zorgde daarna voor het huishouden en de kinderen. Het diamanten paar heeft vier kinderen, elf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Verder lezen ze graag de krant, werken ze in hun siertuin en gaan ze graag op vakantie naar de Westhoek. Het geheim van hun huwelijk is “elkaar respecteren en graag zien”.