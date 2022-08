Proefproject rond “hoffelijkheidslicht” voor brandweervrijwilligers op komst

Er komt een proefproject rond het “hoffelijkheidslicht” voor brandweervrijwilligers. Verkeersinstituut Vias heeft van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) de opdracht gekregen dat project op te zetten. Dat meldt Jasper Pillen, Kamerlid voor Open Vld, vrijdag. De brandweervrijwilliger kan het hoffelijkheidslicht gebruiken om in een noodgeval naar de kazerne te rijden.

Het gaat om een niet blauw gekleurd zwaailicht, zonder geluidshoorn. Het moet de brandweervrijwilliger die met zijn/haar voertuig onderweg is om noodhulp te verlenen bij een brand of een ongeval herkenbaarheid geven in het verkeer. “Andere weggebruikers krijgen zo de kans om vrije baan te geven aan de vrijwilligers en extra hoffelijk te zijn tegenover hen”, zegt Pillen, die zelf hierover een wetsvoorstel indiende.

Een voertuig met een hoffelijkheidslicht wordt geen prioritair voertuig, het beschikt namelijk niet over een sirene. Betrokken vrijwilligers moeten nog altijd de wegcode volgen. “Het gaat om de herkenbaarheid”, aldus Pillen.

In Canada bestaat een dergelijk hulpmiddel al. Daar wordt een groen licht gebruikt. Verkeersinstituut Vias zal nu bij ons een proefproject opzetten. Pillen pleit voor een uitgebreid onderzoek op verschillende plaatsen in ons land, om de impact na te gaan van het hoffelijkheidslicht op andere weggebruikers en het verkeer in het algemeen.