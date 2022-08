EK ZWEMMEN. Roos Vanotterdijk bereikt halve finales 50 meter vlinderslag, Elias Meeus en Florine Gaspard kunnen niet stunten

Vanotterdijk klokte in de derde van vier reeksen 26.76, goed voor de zestiende totaaltijd. De zestien snelste zwemsters over alle reeksen heen plaatsten zich voor de halve finales, waarbij ieder land slechts twee deelneemsters mocht afvaardigen. De Zweedse zwemtopper Sarah Sjöström (25.30) klokte de snelste tijd van de reeksen.

De halve finales staan vrijdag in het avondprogramma in Rome (omstreeks 18u42) op de planning. De finale volgt zaterdag in het avondprogramma.

De 17-jarige Vanotterdijk heeft op de 50 meter vlinderslag een persoonlijke toptijd van 26.47. Het Belgische record op de afstand staat sinds 2017 op naam van Kimberly Buys (25.70).

Elias Meeus kan niet stunten in reeksen 100 meter vrije slag

Elias Meeus heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100 meter vrije slag.

Meeus klokte in de tweede van acht reeksen 50.89, goed voor de 57e totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemmers over alle reeksen heen kregen een ticket voor de halve finales, waarbij ieder land slechts twee deelnemers mocht afvaardigen. Het 17-jarige Roemeense toptalent David Popovici (47.20) klokte in een kampioenschapsrecord de snelste tijd van de reeksen.

De halve finales staan vrijdag in het avondprogramma (omstreeks 18u33) in Rome op de agenda. De finale volgt zaterdag.

De 19-jarige Meeus heeft op de 100 meter vrije slag een persoonlijk record van 50.53. Het Belgische record op de afstand is sinds de Olympische Spelen van 2016 in Rio in handen van Pieter Timmers (47.80). Dinsdag neemt Meeus in Rome nog deel aan de 50 meter vrije slag.

Florine Gaspard grijpt op 100 meter schoolslag naast halve finales

Florine Gaspard heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales op de 100 meter schoolslag.

Gaspard klokte in de derde van vier reeksen 1:09.45, goed voor de 22e totaaltijd. Alleen de zestien snelste zwemsters plaatsten zich voor de halve finales, waarbij ieder land slechts twee deelneemsters mocht afvaardigen. De Deense Thea Blomsterberg en Duitse Bente Fischer tekenden als gedeeld zeventiende voor de laatste kwalificatietijd (1:09.18).

De 17-jarige Italiaanse Benedetta Pilato (1:05.77) was de snelste in de reeksen. Opvallend: met ook Lisa Angiolini, Arianna Castiglioni en Martina Carraro palmde Italië de top vier van de reeksen in. Maar Castiglioni en Carraro stoten dus niet naar de halve finales door als gevolg van de kwalificatielimiet van twee zwemsters per land.

De halve finales staan vrijdag in het avondprogramma in Rome (omstreeks 18u24) op de planning. De finale volgt zaterdag.

De 20-jarige Gaspard heeft op de 100 meter schoolslag een persoonlijke toptijd van 1:07.72. Het Belgische record op de afstand is sinds 2019 in handen van Fanny Lecluyse (1.06.97). Dinsdag komt Gaspard nog in actie op de 50 meter schoolslag.