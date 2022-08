De warmste Dodentocht, ook figuurlijk: Hasseltse Bianca en Karolien hebben elk een bijzondere drijfveer

Hun spieren zullen verkrampen en hun voeten zullen een hele verzameling blaren tellen. En dan hebben we het nog niet over de temperaturen die hen ongetwijfeld zullen uitputten. Maar deze wandelaars zijn vastberaden om van de Dodentocht van Bornem – die door de hittegolf voor het eerst in de geschiedenis wordt ingekort – ook om een andere reden de warmste editie ooit te maken. Ze hebben elk hun eigen missie of goede doel waardoor ze zeker willen finishen.