Anouk Matton openhartig over plastische chirurgie: “Je moet er sterk voor in je schoenen staan”

Anouk Matton (29), DJ en echtgenote van Dimitri Vegas, vertelt openhartig over plastische chirurgie in de eerste aflevering van de Streamz-documentaire Chasing beauty: Perfectie te koop?. Ze vertelt welke ingrepen ze wel en niet liet uitvoeren en dat het allemaal niet zo voor de hand liggend is als het lijkt.

De documentaire die vanaf 12 augustus op Streamz te zien is, wil het stereotype beeld rond plastische chirurgie verbreken. Om die reden besloot Matton ook haar verhaal te doen. Ze getuigt onder meer dat ze vaak aangesproken wordt over de ingrepen die ze al dan niet liet uitvoeren. “Ik had een aantal onzekerheden. Hierdoor gebruik ik af en toe botox en fillers. En liet ik mijn borsten vergroten. Andere ingrepen heb ik niet ondergaan. Maar omdat ik zo open ben over wat ik wél liet doen, denken mensen automatisch dat ik nog aan veel meer heb laten sleutelen”, zegt ze in HLN. Bijna dagelijks krijgt ze vragen over die ingrepen. Soms beleefd, maar ook vaak ronduit boertig. “Jammer genoeg blijven sommige gefrustreerde mensen me soms als plastische chirurgiepop zien.”

Matton vertelt dat ze veel druk ondervindt door sociale media. “Ik post voortdurend mooie en perfecte plaatjes. Ik kies de juiste angle, zet er een mooie filter over,...” De DJ zou ook graag eens ongeschminkt over straat lopen, maar heeft schrik voor de reacties. “Ik ben daar nu ook veel meer mee bezig dan tien jaar geleden. Toen ik opgroeide, was sociale media nog niet zo ingeburgerd. Maar nu is ‘het perfecte plaatje’ echt overal, en dat is een kwalijke evolutie.”

LEES OOK. Onze chef media keek naar de nieuwe neuzen en borsten in ‘Chasing beauty’ en treft verrassend milde conclusie

Die invloed van sociale media zorgt er volgens haar voor dat de stap naar cosmetische chirurgie kleiner wordt. “Ik zie mezelf graag en laat me niet zomaar een operatie aanpraten, maar niet iedereen staat even sterk in z’n schoenen.”

De DJ zegt dat ze met haar getuigenis in de documentaire wil laten zien dat je in de eerste plaats blij moet zijn met wie je bent. Pas daarna kan je nadenken over een ingreep. “Plastische chirurgie is een hulpmiddel, geen wondermiddel. Als je jezelf slecht in je vel voelt, gaan nieuwe borsten daar niets aan veranderen.”