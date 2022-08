Jongeman krijgt ritje op motorkap aan parking van McDonald’s in Bilzen

Rond middernacht werd de aandacht van de politieploeg getrokken door een jongeman. Hij zat op de motorkap van een wagen terwijl zijn 18-jarige kameraad met een paar andere vrienden over de parking van de McDonald’s in Bilzen reed. De bestuurder bleek bovendien maar een voorlopig rijbewijs te hebben en mag dus geen passagiers vervoeren of zonder begeleider achter het stuur kruipen. Zijn 21-jarige vriendin had haar voertuig aan hem uitgeleend, hoewel ze wist dat ze hiermee een overtreding beging. Ze zullen allebei een pv krijgen.

Eerder in de nacht merkte de politie op hoe een auto op de Bilzersteenweg in Hoeselt traag over het fietspad reed. De chauffeur, een 54-jarige man uit Dilsen-Stokkem, gaf aan een lekke band te hebben. Hij probeerde nog een tankstation te bereiken. Maar omdat de man niet meteen een geldige verzekering kon voorleggen, besliste de politie om het voertuig te takelen. Enkele uren later kwam de vijftiger toch een tijdelijke verzekering van 3 maanden tonen en kreeg hij zijn auto terug. De man zal wel een pv krijgen.

“Kinderzitje is te duur”

De politie betrapte op de Bilzersteenweg ook een bestuurder die een peuter vervoerde zonder kinderzitje. De vader zei dat hij dat soort zitjes te duur vond. De politie wees hem op de gevaren en gaf hem een boete van 179 euro.

Diep in de nacht betrapte de politie op dezelfde verbindingsweg een 20-jarige bestuurster uit Hoeselt die het verkeersbord ‘verboden te keren’ negeerde. Ze bleek bovendien bijna 1,2 promille alcohol in haar bloed te hebben én testte positief op cocaïne. De jongedame moest haar rijbewijs meteen afgeven voor 15 dagen en kreeg drie pv’s.