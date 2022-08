Zutendaal

Jos Theunissen (73) en Jeannine Potargent (70) uit Wiemesmeer stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Jos was wachter op de mijn van Waterschei, Jeannine was fabrieksarbeidster bij FN Zutendaal. Hun hobby’s zijn keramiek en potten draaien, tuinieren, op vakantie gaan en vissen in de Papendaalplas.