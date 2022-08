Maaseik

Leon Stinkens (72) en Monique Dupont (72) uit Opoeteren stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Leon was Lasser. Monique werkte voor Philips, was gerante in de Limbutex-winkel en zorgde voor het huishouden. Het gouden paar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Hun hobby’s zijn dansen, fietsen, wandelen, winkelen terrassen en heel veel samen doen en genieten.