Neos Beringen zet fietstocht om in terrasjes door het warme weer

“Met twaalf leden vertrokken we vanuit beringen naar het Olmenhof in Herk-de-Stad voor een lekker middagmaal onder de bomen”, klinkt het bij Neos Beringen. “Veel drinken was de boodschap. Daarna nog wat gezellig nakeuvelen in Het Waterzicht in Lummen om een gezellige dag af te sluiten.”