Crevits versterkt informatieverstrekking en sensibilisering rond apenpokkenvirus

Wie vragen heeft of info wil over het apenpokkenvirus kan voortaan terecht bij de gratis infolijn 1700. Tijdens de Antwerp Pride komen er bovendien gerichte sensibiliseringscampagnes. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) vrijdag in een persbericht.

Volgens Crevits is er momenteel veel ongerustheid over het apenpokkenvirus. Daarom kunnen mensen vanaf nu elke weekdag tussen 9 en 19 uur terecht op de 1700 infolijn voor algemene informatie over de epidemie of vragen over preventieve maatregelen, testen en vaccinatie. Dit weekend, tijdens de Antwerp Pride, wordt er uitzonderlijk in telefonische permanentie voorzien.

In Antwerpen zullen medewerkers van Sensoa dit weekend ook vragen beantwoorden van bezoekers en juiste informatie over het virus verspreiden. Er zullen kaartjes uitgedeeld worden met een QR-code die doorverwijst naar de website met alle juiste informatie over het virus. Ook uitbaters van sekshoreca werden preventief ingelicht over hoe het risico op besmetting te beperken.

Crevits onderstreept dat via het Agentschap Zorg en Gezondheid ook de contacttracing wordt voortgezet. Ze roept besmette personen op om hun contacten zo maximaal mogelijk te delen. Wie dat liever niet via de telefoon doet, kan dat anoniem via www.partneralert.be.

“Er is in deze fase absoluut geen reden tot paniek, er is geen risico op overdracht door bijvoorbeeld samen feest te vieren. Het is wel belangrijk om mensen goed te informeren”, benadrukt de CD&V-minister. Volgens de laatste cijfers van Sciensano zijn er op dit moment in ons land zowat 546 bevestigde gevallen geregistreerd, onder wie één vrouw.