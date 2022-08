Passagiersvliegtuig scheert over hoofden van toeristen tijdens landing

Er zijn spectaculaire beelden opgedoken van een passagiersvliegtuig dat rakelings over de hoofden van toeristen scheerde tijdens een landing op de luchthaven van een Grieks eiland. De piloot landt op een wel erg lage hoogte.

De landingsbaan van het Griekse eiland Skiathos is slechts enkele meters van de zee verwijderd. Het is een trekpleister geworden voor toeristen die sensationele landingen willen fotograferen. Op de beelden is te zien hoe verschillende toeschouwers wegduiken.

Een luchtvaartkenner legt uit waarom zo’n lage landing noodzakelijk was. “Je moet een diepe landing maken om de beschikbare landingsbaan maximaal te benutten om te stoppen.”

