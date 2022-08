Gewapende man die urenlange bankpersoneel en klanten gijzelt in Beiroet is held volgens omstanders

De gewapende man die in de Libanese hoofdstad Beiroet het personeel van een bank en twee klanten urenlang gegijzeld hield, wordt er nu aanzien als een held. De man dreigde ermee zichzelf en het gebouw in brand te steken als hij zijn spaargeld niet kreeg om de operatie van zijn zieke vader te betalen, maar gaf zich uiteindelijk over. In het land is er veel begrip voor zijn acties.

“Hij is niet eens een echte overvaller. Hij vraagt enkel wat van hem is.” De 42-jarige Libanees, Bassam al-Sheikh Hussein, kan op veel steun van de Libanezen rekenen nadat hij donderdag een bank binnendrong, zijn spaargeld eiste en enkele klanten en personeel gijzelde. “Niemand zal zeggen dat hij iets fout gedaan heeft”, zei een omstander. “Wanhopig mensen doen wanhopige dingen.”

De man kwam donderdagochtend het bankgebouw in het centrum van Beiroet binnen en vroeg meteen om het geld op zijn spaarrekening. “Geef me mijn geld terug”, riep hij volgens ooggetuigen. De man had een jachtgeweer en een busje benzine bij. Hij vuurde enkele waarschuwingsschoten af en dreigde ermee om zichzelf en de bank in brand te steken als hij zijn geld niet kreeg.

Er zijn in Libanon al een hele tijd spanningen omdat mensen niet meer aan hun spaargeld kunnen zoals ze willen door de dramatische economische situatie van het land. De gijzelnemer had zijn spaargeld nodig, zo zei hij volgens ooggetuigen, omdat zijn vader een operatie moet ondergaan. Daarvoor zei hij 2.000 euro nodig te hebben. Op zijn bevroren rekening staat meer dan genoeg, zo beweerde hij. Maar door de beperkingen op het afhalen van geld kan niet meer dan 200 à 300 dollar per week afgehaald worden. Toen het bankpersoneel hem het geld voor zijn vader weigerde, escaleerde de situatie en vroeg hij al zijn spaargeld. Het zou gaan om 200.000 dollar.

Ook twee klanten

Bankdirecteur Hassan Halawi, een van de gijzelaars, vertelde Reuters via de telefoon dat hij in zijn kantoor zat en dat de man bij momenten erg kwaad werd. Sommige van zijn personeelsleden konden vluchten voor de man de deuren van de bank kon sluiten. Er werden zeven of acht personeelsleden en twee klanten gegijzeld.

De broer van de gijzelnemer was ter plaatse, meldde AP. Hij noemde zijn broer “een beschaafd iemand, geen schurk”. “Hij geeft wat hij heeft vaak aan anderen.” Volgens de broer is er 50.000 dollar nodig voor de operatie van hun vader.

Onderhandelingen

Pas na uren onderhandelen gaf de gijzelnemer zich over. Hij aanvaardde een voorstel van de bank om een deel van zijn spaargeld op te nemen. Hij liet daarna de gijzelaars vrij en gaf zich over. Niemand raakte uiteindelijk gewond.

Buiten de bank werd tijdens de gijzeling geprotesteerd door boze Libanezen, die weer aan hun geld willen kunnen. Zij hadden sympathie voor de gijzelnemer en steken dat niet onder stoelen of banken, zo was ter plaatse duidelijk merkbaar.

© AP

© AP

© AP

© AP

© AFP

© AFP

© AFP

