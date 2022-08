Bijzondere dino ontdekt in Nederland: “Denk aan het monster van Loch Ness”

Een bijzondere vondst in het Nederlandse Winterswijk deze week: een bot van 50 centimeter, waarschijnlijk van een plesiosaurus van 200 miljoen jaar oud, meldt Omroep Gelderland. Resten van dit dier zijn nog niet eerder in Nederland gevonden. “Denk aan het monster van Loch Ness.”

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om deze soort gaat. Onderzoekers denken dat het gaat om de onderkaak van het dier. De Nederlandse professor Jelle Reumer, onderdeel van de groep die de vondst deed, denkt dat het om een plesiosaurus of een ichthyosaurus gaat. In het laatste geval gaat het volgens Reumer om een reptiel dat lijkt op een dolfijn. De groep plesiosauria behelst een grote aantal dieren.

Van de plesiosaurus zijn eerder alleen in landen als China, Duitsland en Engeland resten gevonden. Deze reptielen met flippers en een lange nek leefden in de zee.

Reumer had met zijn collega’s de kans om elf dagen lang naar fossielen te zoeken in een steengroeve. Daar werd vanwege vakantie geen kalksteen gewonnen. En dat bleek een mooie kans om bijzondere objecten te vinden. Tot grote blijdschap van de onderzoekers.

Glunderen

“Iedereen stond te glunderen”, herinnert Reumer het moment dat het bot zichtbaar werd. “Dan zie je het eerste stukje en dan ga je verder kijken en langzaam het gesteente weghalen. Heel vaak vind je alleen splinters, maar het liep maar door en door. Dan krijg je door dat het iets heel bijzonders is”, zegt hij tegen de regionale omroep. Hij noemt het een geweldige vondst.

De onderzoekers gaan het dier onderzoeken aan de hand van eerdere opgravingen van restanten in andere landen, want wetenschappers hebben al veel over het dier geschreven. Dit gebeurt bij Naturalis in Leiden. Het onderzoek gaat volgens Reumer zeker een paar maanden duren.