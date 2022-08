Noorwegen overweegt euthanasie voor walrus Freya, omdat omstanders te dichtbij komen

De bekendheid van walrus Freya begint haar parten te spelen. Omstanders zijn te geïnteresseerd in de walrus, die graag op bootjes in de haven van Oslo uitrust, en daardoor zou het dier een gevaar worden. De autoriteiten overwegen euthanasie.

Beelden van de jonge vrouwelijke walrus gingen eerder al de wereld rond. Na haar mediagenieke passage in de Nederlandse Waddenzee in oktober, en tripjes naar Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, kwam ze in juni aan in Noorwegen. En daar zorgt ze voor heel wat overlast. Het 600 kilogram zware dier is namelijk grote fan van zonnebaden en ze kiest steevast voor kleine bootjes als rustplek. Die bootjes raken daardoor beschadigd en velen zij ook al gezonken.

De booteigenaren zijn Freya liever kwijt dan rijk, maar dat betekent niet dat het dier geen fanclub heeft. De autoriteiten waarschuwden al meermaals dat het publiek de nodige afstand moet houden van de walrus, maar toch blijven nieuwsgierigen te dichtbij komen. “Het roekeloze gedrag van het publiek en het niet opvolgen van de aanbevelingen van de autoriteiten kunnen levens in gevaar brengen”, aldus Nadia Jdaini, een woordvoerster van het visserijbureau.“We onderzoeken nu andere maatregelen, en euthanasie kan een reëel alternatief zijn.”

“Haar gezondheid is duidelijk achteruitgegaan,” zei Jdaini. “De walrus krijgt niet genoeg rust en de deskundigen die we hebben geraadpleegd vermoeden nu dat het dier gestrest is.”

© AFP

(sgg)