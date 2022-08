Met nog één speeldag te gaan zijn Emma Meesseman en Julie Allemand koppositie met Chicago Sky kwijt

De topper in de WNBA bracht een 89-78 overwinning van Las Vegas Aces versus Chicago Sky. Dat maakt dat Emma Meesseman en Julie Allemand de pole-position momenteel kwijt zijn. Beide ploegen tellen 25 op 35 maar Las Vegas staat positief ten opzichte van Chicago Sky. Zondag staat de laatste speeldag van de reguliere fase op het programma en weten we wie met de pole-position op zak de play-offs aanvat.

Chicago Sky had in de clash tegen Las Vegas Aces nooit uitzicht op winst. Kelsey Pluym (25 punten, 5 assists) en Jackie Young (22 punten) waren top bij de Aces en stuwden Las Vegas na een 27-16 bonus naar een 47-33 tussenstand halfweg.

Het derde schuifje (24-28) was wel voor Chicago Sky: 71-61. Een echte comeback was echter nooit aan de orde en uiteindelijk bleef de winst dan ook overtuigend in Las Vegas: 89-78. Emma Meesseman tekende voor 14 punten, 7 rebounds en 1 assist en Julie Allemand plukte 1 rebound en gaf 1 assist.

Met nog één speeldag in de reguliere fase op de affiche tellen beide ploegen 25 op 35. Chicago Sky staat wel negatief ten opzichte van Las Vegas en is de pole-position dus kwijt. De eerste stek is belangrijk want levert in alle play-off series het belangrijke thuisvoordeel op. De laatste speeldag zondag moet dus de beslissing brengen. Chicago Sky, met Ann Wauters als assistent-coach, speelt in Phoenix Mercury en Las Vegas Aces ontvangt het vierde geklasseerde Seattle Storm.

Willen Emma Meesseman, Julie Allemand en ploegmaats nog eerste eindigen is winst in combinatie met een nederlaag van Las Vegas Aces dus aan de orde. De play-offs vatten volgende week woensdag 17 augustus en met de top 8 aan. De kwartfinale is een best of three, halve finale en finale een best of five. Chicago Sky is de uittredende kampioen.