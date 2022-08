Gewapende man probeert binnen te dringen in FBI-kantoor en zou doodsbedreigingen geuit hebben na huiszoeking Trump

Een gewapende man heeft donderdag geprobeerd binnen te dringen in een kantoor van de FBI in Cincinnati, in de noordelijke Amerikaanse staat Ohio. Na een achtervolging werd de man uiteindelijk doodgeschoten door de veiligheidsdiensten. Amerikaanse media berichten dat de verdachte na de huiszoeking in Donald Trumps woning opgeroepen zou hebben “de FBI te doden”.

In een verklaring zegt de FBI dat een gewapende persoon donderdagochtend in het kantoor van de federale politiedienst probeerde “in te breken”. Maar omdat het alarm afging, kwamen er al snel gewapende FBI-agenten ter plaatse. De man sloeg vervolgens op de vlucht.

Een politiewoordvoerder zegt dat de wagen van de voortvluchtige man onderschept werd door de veiligheidsdiensten. Tijdens een achtervolging zou de verdachte een schot gelost hebben, verklaart de wegpolitie van Ohio. Na ongeveer een kwartier stopte hij zijn voertuig, stapte hij uit en ontstond een vuurgevecht. Daarna nam hij dekking achter zijn wagen. Na een mislukte poging tot onderhandelen die zo’n zes uur lang duurde, zwaaide de verdachte met zijn wapen richting de agenten, waarna hij werd neergeschoten. Hij is ter plaatse overleden.

Volgens lokale media had de 42-jarige man een semiautomatisch geweer van het type AR-15 en een spijkerpistool bij zich. Hij droeg ook een kogelwerende vest.

Bedreigingen na huiszoeking Trump

Verschillende Amerikaanse media melden, verwijzend naar bronnen bij de ordediensten, dat de 42-jarige verdachte op 6 januari 2021 aanwezig was bij de bestorming van het Capitool. Aanhangers van Donald Trump probeerden toen de machtsoverdracht aan Joe Biden tegen te houden.

Een account met dezelfde naam als die verdachte, Ricky Shiffer, postte op Trumps socialemediaplatform Truth Social sinds de huiszoeking van de FBI in Trumps woning oproepen om de wapens op te nemen en “de FBI te doden”.

Dat account zou kort na de aanval ook nog een laatste verklaring gepost hebben, over waarom hij met een spijkerpistool op het FBI-kantoor schoot: “Wel, ik dacht dat ik een manier had om door kogelwerend glas te raken en dat was niet zo. Als je niet van mij hoort: het klopt dat ik de FBI probeerde aan te vallen, en het zal ofwel betekenen dat ik van het internet werd gehaald, de FBI me gevat heeft, of ze hebben gewone flikken gestuurd.”

FBI-directeur Christopher Wray had woensdag nog verklaard dat zijn dienst heel wat bedreigingen heeft ontvangen na de huiszoeking bij gewezen president Donald Trump in Florida. Trump had toen ook zelf uitgehaald naar de FBI en verspreidde onder meer een samenzweringstheorie als zou de FBI vals bewijsmateriaal in Mar-a-Lago hebben ‘geplant’.

“Ongegronde aanvallen op de integriteit van de FBI tasten het respect voor de rechtsstaat aan en bewijzen een slechte dienst aan de mannen en vrouwen die zo veel opofferen om anderen te beschermen”, zei Wray na de aanval in Cincinatti. “Geweld en bedreigingen tegen de rechtshandhaving, waaronder de FBI, zijn gevaarlijk en zouden alle Amerikanen grote zorgen moeten baren.”

Een verband tussen de bedreigingen en de aanval in Cincinnati is voorlopig niet officieel bevestigd.

