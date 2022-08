Dubbel zoveel Belgen kunnen energie niet betalen, tegenover vorig jaar

In vergelijking met een jaar geleden hebben meer dan dubbel zoveel Belgen problemen om hun energiefactuur te betalen. De grootste energieleveranciers zien een opmerkelijke stijging in het aantal aanvragen voor afbetalingsplannen, meldt het Laatste Nieuws vrijdag.

“Tegenover een jaar geleden hebben we 2,5 keer meer aanvragen tot een afbetalingsplan”, zegt Greet Roosen, woordvoerster van TotalEnergies in ons land, de vierde grootste energieleverancier. Ook Mega zag het aandeel klanten met een afbetalingsplan de afgelopen maanden oplopen, van 1 procent tot 2,5 procent van het totaal. De andere leveranciers spreken allemaal van “een significante stijging”.

De betalingsproblemen doen zich voor bij zowel klanten met een commercieel tarief, als die met een sociaal tarief. Bovendien merken de leveranciers dat niet alleen de aflossing van de eindfactuur problematischer wordt, maar dat ook steeds meer klanten niet aan hun voorschotten kunnen voldoen.

De toename is te verklaren door de torenhoge energieprijzen. Die zijn sinds september enorm gestegen en sindsdien nooit meer echt gezakt. Volgens cijfers van de VREG was de gemiddelde jaarfactuur voor een aardgascontract dat in juli werd afgesloten opgelopen tot het hoogste niveau ooit.