Biden bereidt herverkiezingscampagne in 2024 voor, volgens Bloomberg

Peilingen tonen aan dat de meeste Democraten de voorkeur geven aan een andere kandidaat dan de 79-jarige Biden. Maar mensen in zijn naaste omgeving zeggen dat de president zich gesteund voelt door recente overwinningen op wetgevend, economisch en buitenlands gebied.

Bovendien is hij vastberaden om Trump, die al gehint heeft op een nieuwe kandidatuur, opnieuw te dwarsbomen. “De president heeft gezegd dat hij van plan is er weer voor te gaan”, zei presidentieel adviseur Anita Dunn. “Mensen moeten hem op zijn woord geloven.”

Biden voelt zich ook gesterkt door peilingen waaruit blijkt dat hij Trump zou verslaan in een rechtstreeks duel in 2024, zeggen medewerkers van het Witte Huis. De president zou ervan overtuigd zijn dat hij in 2020 de Democratische nominatie binnenhaalde omdat hij toen de beste kans had om de zittende president te onttronen.