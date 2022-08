Washington onthult Iraans plan om voormalige veiligheidsadviseur van Donald Trump te vermoorden

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei in een verklaring dat de 45-jarige Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, bij verstek is aangeklaagd omdat hij mensen in de VS 300.000 dollar bood om John Bolton, die ook ambassadeur van de VS bij de VN was, te doden. De man wilde volgens de Amerikanen de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani wreken, die in januari 2020 bij een Amerikaanse aanval om het leven is gekomen.

Dat het plan niet tot uitvoering is gebracht, heeft alles te maken met een Amerikaanse informant die zich voordeed als een potentiële huurmoordenaar. Die schrok van hoe goed de mensen achter het Iraanse plan voorbereid waren. Zij beschreven bijvoorbeeld erg gedetailleerd de gedragingen en handelingen van Bolton, op een manier die op basis van de publiek beschikbare informatie niet mogelijk zou zijn.

Iran ontkent de Amerikaanse beweringen. “Ongefundeerde beschuldigingen”, klinkt het in Teheran. “Er zijn geen bewijzen of documenten om zoiets te beweren.” Regeringsleden gaven al aan zich te zullen verdedigen.