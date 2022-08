Amerikaanse minister van Justitie zegt “persoonlijk” de huiszoeking bij Trump te hebben goedgekeurd

De FBI viel maandag binnen in de woning van de miljardair in Mar-a-Lago in Florida. Amerikaanse media speculeren dat de federale recherche op zoek was naar documenten, zelfs geheime documenten, die Trump onwettig uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Een en ander heeft grote opschudding veroorzaakt.

De verklaring van Garland is de eerste officiële bevestiging van de huiszoeking. Hij beklemtoonde dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking. De bewindsman beloofde dat het huiszoekingsbevel openbaar zou worden gemaakt en dat er op het gepaste moment ook meer informatie zou komen.

Bovendien noemde de minister aanvallen op het professionalisme van de FBI “ongegrond”. Hij voegde eraan toe niet “zwijgend te zullen toekijken” als de integriteit van de federale recherche in vraag wordt gesteld.

Tussentijdse verkiezingen voor het Congres zijn er over minder dan drie maanden en Trump overweegt mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Hij zegt dat het de zoveelste actie van de “partijdige” federale justitie is om hem politiek uit te schakelen.