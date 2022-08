Schiphol gaat kosten van door chaos gestrande reizigers vergoeden

LEES OOK. Dubbel zoveel passagiers missen bagage in Zaventem

De regeling geldt voor wie zijn of haar vlucht in de periode van 23 april tot en met 11 augustus niet kon halen door de lange rijen op Schiphol. Daarbij vergoedt de luchthaven de kosten die niet op een andere manier vergoed werden, bijvoorbeeld door een luchtvaartmaatschappij of de reisverzekering. Gedupeerde reizigers hebben tot 30 september om een compensatieverzoek in te dienen.

Bij die kosten moet bijvoorbeeld gedacht worden aan extra kosten voor het omboeken van een vlucht of de kosten voor een nieuw vliegticket, maar ook aan bijvoorbeeld reiskosten als mensen besloten met de auto of trein naar hun bestemming te gaan. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld kosten voor een accommodatie die niet gebruikt, maar ook niet geannuleerd kon worden op de luchthaven verhaald worden.

Reizigers van wie de vlucht werd geannuleerd worden volgens Europese regels al schadeloos gesteld door de luchtvaartmaatschappij. Schiphol wilde eventuele gevolgschade voor deze reizigers niet vergoeden omdat de reden van annulering vaak onduidelijk is, aldus de Consumentenbond.

De regeling loopt tot en met donderdag. Als er daarna nog problemen ontstaan, dan gaat de Consumentenbond opnieuw met Schiphol in overleg. Een woordvoerster van Schiphol kon niet meteen aangeven hoeveel de schadevergoedingen de luchthaven naar schatting gaan kosten.