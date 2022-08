Oekraïens ministerie van Defensie lacht met Russen op de Krim: “Jullie hebben de verkeerde bestemming gekozen’

Het ministerie van Defensie van Oekraïne heeft in een wel heel opvallend filmpje op Twitter de Russen gevraagd om weg te blijven van de Krim. “Want geen enkele hoeveelheid zonnecrème zal je beschermen”, aldus het ministerie.

Na de explosies op het Russisch militair vliegveld op de Krim dinsdag is het nog steeds niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Oekraïne heeft nog niet bevestigd achter de explosies te zitten en volgens de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov zou het zelfs mogelijk zijn dat de Russische soldaten een “eenvoudige regel vergeten zijn: rook niet op gevaarlijke plaatsen”. Dat zei hij tijdens een persconferentie in Denemarken.

Donderdag reageerde het ministerie van Defensie weer op de explosie. Deze keer door een filmpje te delen op Twitter, gericht aan Russische toeristen. “Tenzij ze een onaangenaam hete zomer willen, adviseren wij onze gewaardeerde Russische gasten de Oekraïense Krim niet te bezoeken. Want geen enkele hoeveelheid zonnecrème zal hen beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van roken op gevaarlijke plaatsen”, stond er bij het filmpje, een duidelijke verwijzing naar de uitspraak van de minister.

In de video zijn ook idyllische beelden te zien van de Krim, die dan gevolgd worden door de beelden van de explosie die vanop het strand te zien was. “Jullie hebben de verkeerde bestemming uitgekozen. Tijd om naar huis te gaan. De Krim is Oekraïne”, klinkt het zelfs.