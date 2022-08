Antwerps kickbokser Jamal Ben Saddik wast ’vuisten’ in onschuld: “Aanslagen bijna dagelijkse kost”

Jamal Ben Saddik maakt op zaterdag 20 augustus zijn rentree in de Glory-ring, maar slechts weinig ogen zijn op dit moment gericht op het aankomende gevecht tegen Benjamin Adegbuyi. De naam van de Marokkaans-Belgische kickbokser wordt de laatste tijd – zeker in zijn thuisland – vooral in verband gebracht met beschietingen en ontploffingen in de Antwerpse achterstandswijk Borgerhout. “Ik heb er niets mee te maken”, reageert Ben Saddik exclusief tegenover De Telegraaf.