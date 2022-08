REACTIES. Hendrik Van Crombrugge zag dat voor rust “zowat alles verkeerd liep”, Fabio Silva bedankt Refaelov voor “weer een perfecte assist”

“Onze eerste helft was vrij tot zeer dramatisch. Tijdens de rust hebben we bekeken waar het fout liep en in de tweede helft hebben we dat gelukkig rechtgezet. Wat dat was? Zo’n beetje alles wat verkeerd kon lopen, liep ook verkeerd. We hadden bepaalde zaken afgesproken om het de tegenstander moeilijk te maken. Maar als niemand die richtlijnen volgt, loopt het fout. Je kan technisch een mindere dag hebben, maar dan nog kan het niet dat je inboet op het fysieke vlak of wat intensiteit betreft. De coach heeft ons gezegd dat het zo niet verder kon. Als jullie het niet doen, doe ik het zelf wel, zei hij. Wat ik van de volgende tegenstander Young Boys Bern denk? Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Ik weet wel dat ze op kunstgras spelen, dat is toch iets speciaals. Maar dan hebben we zondag al een goede oefening op het kunstgras van STVV.”

Fabio Silva: “Als je passie hebt, ga je ook met ambitie het veld op”

“Na de eerste helft wisten we dat er iets moest veranderen”, zei Fabio Silva achteraf voor de camera’s van Play Sports. “Het gaat om passie voor het spelletje, maar we kwamen te slap op het veld terwijl het voor de club heel belangrijk is in deze competitie te blijven. Als je passie hebt, ga je ook met ambitie het veld op. Ik probeer mijn best te doen en mijn offensief en defensief werk te doen als ik het veld opkom. Ik voel me hier heel goed en ben trots om voor Anderlecht te spelen. Ik hoop een titel te kunnen winnen hier, als voetballer is dat echt het allerbeste gevoel. Dat ik weer gescoord heb? ‘Rafa’ (Refaelov, red) gaf me weer een perfecte assist. Met zo’n spelers is het makkelijk samenspelen. Mijn ouders zaten weer in de tribune ja, ze waren hier ook al bij mijn allereerste match. Voor mij is het belangrijk dat zij hier zijn.”