Prop je er gerust bij: golfslagbad in China verandert in mensenzee

Een dagje naar het zwembad in China? Dan neem je best een rubberen band mee. Een honderdtal mensen zitten ongemakkelijk op elkaar gepakt in het zwembad, een opmerkelijk tafereel dat in het Daqing Heiyu Lake Water Park als ‘normaal’ wordt gezien. Het park probeert de toestroom van mensen te verminderen, maar of dat wel zal lukken in deze warmte is niet duidelijk.