Hoge ozonconcentraties in drie Limburgse meetstations

De hoge temperaturen, in combinatie met zonneschijn en luchtverontreiniging, hebben donderdag voor een overschrijding van de Europese informatiedrempel voor ozonconcentraties gezorgd in vijf Belgische meetstations. Dat geeft de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) aan.

In de Limburg werd de informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden in Bree (195), Hasselt (184) en Gellik (181). Dat gebeurde telkens na 18.00 uur.

Ook in het Antwerpse Dessel (194) en het Vlaams-Brabantse Aarschot (183) werd de informatiedrempel overschreden. Ook daar was dat na 18.00 uur.

In juli (19/7) werd de informatiedrempel al eens overschreden in ons land, ook toen was dat in Dessel (202) en Bree (194). Daarvoor werd op 18 juni in Ukkel al eens 181 microgram per kubieke meter opgetekend.

In het ‘natte’ 2021 was er geen enkele ozondag, het eerste jaar zonder ozondagen sinds de start van die metingen in 1978.

Bij het overschrijden van de informatiedrempel moet de bevolking geïnformeerd worden zodat iedereen zich kan beschermen tegen kortstondige blootstellingen aan hoge ozonconcentraties.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 uur en 22 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.