“Vanavond blijft het nog lang warm, pas na middernacht zakt de temperatuur”

Vanavond blijft het in Limburg nog lange tijd zomers warm. Pas na middernacht zakt de temperatuur op heel wat plaatsen beneden 20°C. Tegen zonsopkomst zal het in landelijke regio’s zijn afgekoeld naar temperaturen tussen 15 en 17°C. Tussen de stadsmuren blijft de temperatuur dicht in de buurt van 20°C hangen.

Prima weer dus om lang wakker te blijven of zeer vroeg op te staan voor de jaarlijkse Perseïden meteorenzwerm.

Het beste moment is eigenlijk tussen 4 en 5 uur in de ochtend maar ook eerder in de nacht zullen er al veel vallende sterren te zien zijn. De volle maan is dit jaar wél een storende factor omdat het maanlicht ervoor zorgt dat de zwakste meteoren niet te zien zullen zijn.

De zomer weet van geen ophouden en trakteert ons zaterdag in Limburg op maxima tussen 32 en lokaal 34°C.

Tropisch heet dus, en nog steeds is er geen onweer in onze buurt te bespeuren. Het blijft dus gegarandeerd droog met bovendien van zonsopkomst tot zonsondergang volop zonneschijn.

De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Namiddag kunnen er net als de voorbije dagen windvlagen tussen 30 en 40 km/u voorkomen. Na 20 uur valt de wind grotendeels weg.

‘s Avonds blijft het nog lange tijd warm. Pas na 20 uur zakt de temperatuur beneden 30°C.

De nacht naar zondag verloopt dan ook zwoel maar droog.

Bekijk hier de weersvoorspelling voor de komende dagen.