Antwerp zonder problemen naar play-off Conference League! Nieuwkomer Valencia scoort bij debuut

Antwerp heeft zich zonder problemen geplaatst voor de play-off van de Conference League. Nadat ze eerder de heenmatch in het Noorse Lillestrom wonnen (1-3), waren de Antwerpenaren nu ook in eigen Bosuil te sterk voor de Scandinaven: 2-0. De 18-jarige debutant Anthony Valencia veroverde de harten van de Antwerp-fans met een knappe treffer en een leuke match.

Antwerp - Lillestrom (2-0): Rood en Wit op Roze wolk

Het leven is mooi op Antwerp. Secure prestatie, simpel naar de volgende ronde, weinig energie verspeeld. Mark van Bommel weet wat hij doet.

Mogelijk hebt u deze enigszins overbodige – wegens de kwalificatie eigenlijk al op zak - wedstrijd op televisie gevolgd, en dan hebt u misschien geen zin meer om er ook nog eens een (weliswaar uitstekend – mopje) artikel over te lezen. Om u toch aan te moedigen door te zetten, mogen we een kort gastoptreden in onze voetbalpodcast Sjotcast weggeven aan lezers die het 8ste laatste woord uit dit verslag mailen naar onze collega Yanko Beeckman. Succes!

We kunnen Mark van Bommel eigenlijk alleen maar feliciteren voor zijn aanpak. Het was bijzonder warm op de Bosuil, het programma is druk en de uitgangspositie was royaal, maar toch koos de Nederlander ervoor om respect te tonen voor Lillestrom en de Europese coëfficiënt: hij voerde slechts één wissel door (Valencia voor Miyoshi). Ook de spelers verdienen lof: zij namen de opdracht allerminst te licht op, waren niet hautain en probeerden er een mooie voetbalavond van te maken – mooi zo. Ook het publiek kon die ingesteldheid wel appreciëren: de t-shirts gingen uit, de pintjes binnen en er was een zomerse, aangename sfeer op de Bosuil. Er zijn slechtere donderdagavonden.

Niet het minst voor Valencia. De Ecuadoraanse zomeraanwinst mocht voor het eerst aan een wedstrijd beginnen: da’s sowieso al plezant. Maar het werd nog beter, want Valencia leukte zijn basisdebuut op met een goeie prestatie en het openingsdoelpunt. Yusuf – cruciaal radartje in het geheel Antwerp – veroverde de bal, bediende Nainggolan, waarop Radja inspeelde op Valencia. Die werkte prima af: 1-0. Valencia blij, er kwam zelfs een traantje aan te pas.

Antwerp hoefde vervolgens het gaspedaal niet meer in te duwen, het kon vanaf de 11de minuut op spaarstand naar het laatste fluitsignaal. Maar het werd daarom niet per se saai – dit Antwerp is zelfs in zijn zakelijkheid behoorlijk sexy. Valencia kon ei zo na zijn tweede goal binnenlopen, zijn kopbal (da’s precies nog een werkpuntje) ging dan weer naast. Ook de infiltrerende Gerkens liet na om de 2-0 te scoren. Wat maakte het uit…

Zelfs toen Van Bommel in de tweede helft aan het wisselen sloeg, bleef Antwerp fluks voetballen. Da’s toch wel knap: we zijn niet eens midden augustus, maar nú al is Antwerp een goed draaiende machine.

De invallers lieten zich nog opmerken. Birger Verstraete – een vaste bankzitter, maar hij móet niet weg - maakte de 2-0, terwijl Vincent Janssen een domme gele kaart pakte. Hij is zo geschorst voor de eerste match van de play-offs. Moet je daarvoor zo veel ervaring hebben? We zijn bereid Janssen tijd te geven, voetballen kan hij zeker, en toch: in de pikorde zet elke fan/waarnemer dezer dagen Frey op nummer één. Dat was niet de gedachte achter dat monstercontract.

Hoe positief we hier ook zijn – terecht, na die perfecte start in de competitie en het foutloze parcours in de Europa -, toch is alles relatief. Per slot van rekening heeft Antwerp nog niks in handen, in de Conference League belooft Basaksehir een moeilijke laatste horde te worden. Maar bon, Antwerp mag wel met vertrouwen naar Turkije, het zit op een roze wolk. Van Bommel weet wat hij doet, de Reds weten wat ze moeten doen. Dat scheelt.