Geen Nina Derwael op het EK turnen in München, maar ook zonder haar konden de Belgische meisjes zich plaatsen voor de teamfinale zaterdag. Lisa Vaelen (18) presteerde met een onverhoopte vijfde plaats allround individueel het best en mag zondag ook aantreden in de sprongfinale. “Een medaille als team en individueel? Ik geloof er in”, aldus Vaelen.