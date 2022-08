Ze was zo content, die eerste maanden nadat ze gestopt was met de antidepressiva. Maar zangeres Selah Sue (33) – echte naam: Sanne Putseys – zag de duisternis in haar hoofd terugkeren en kon niet anders dan toch weer pillen slikken. Jammer, vinden psychiaters, “maar sommige mensen hebben geen andere keuze dan hun leven lang antidepressiva te nemen”.