Het seizoen is nog niet begonnen en het is al D-day: vandaag weet FC Barcelona of het Lewandowski en co mag opstellen

Tiktak, tiktak... De klok tikt nog altijd voor FC Barcelona. Topaankopen Robert Lewandowski (45 miljoen euro), Raphinha (58 miljoen), Jules Koundé (50 miljoen) en transfervrij overgenomen spelers zoals Andreas Christensen en Franck Kessié zouden in het openingsduel tegen Rayo Vallecano wel eens kunnen ontbreken. Stel je voor: morgen meer dan 150 miljoen euro in de tribunes van Camp Nou.

Het probleem is dat de 26-voudige Spaanse landskampioen deze nieuwe spelers niet mag inschrijven omdat het te veel geld uitgeeft aan salarissen in verhouding tot zijn inkomsten. In Spanje zijn daar heel strikte regels over: er mag niet meer dan 70 procent van de inkomsten aan salarissen worden gespendeerd.

Merchandiserechten

Bij FC Barcelona maken ze zich naar buitenuit weinig zorgen. Intern stormt het. De club verkoopt vandaag wellicht 25 tot 49 procent van zijn merchandiserechten aan een privaat bedrijf, iets wat een slordige 100 miljoen euro moet opleveren. Daarmee hoopt Barça-voorzitter Joan Laporta eindelijk aan de regels te voldoen en kan trainer Xavi zijn aanwinsten opstellen.

© ISOPIX

Dat is echter lang niet zeker. Eerder verkocht het financieel zwaar noodlijdende Barça ook al 25 procent van zijn tv-rechten voor de Spaanse competitie voor de komende 25 jaar en 49 procent van zijn audiovisuele producties aan private bedrijven. De twee eerdere verkopen volstonden niet om Javier Tebas, de strenge voorzitter van LFP, te overtuigen dat Barcelona aan de strikte financiële regels voldoet. Dat het nu wel zou lukken, daar is in Spanje niet iedereen van overtuigd. Het steekt velen de ogen uit dat Barcelona maar geld blijft uitgeven.

Verkopen

De vijfvoudige winnaar van de Champions League is niet de enige club die kreunt onder de strikte financiële regels. Ook clubs als Atlético Madrid en FC Sevilla zaten in de problemen. Zo is sterspeler Antoine Griezmann pas sinds woensdagavond speelgerechtigd. FC Sevilla loste zijn problemen op een meer traditionele manier dan Barcelona op: door spelers te verkopen. Centrale verdediger Diego Carlos vertrok voor 31 miljoen euro naar Aston Villa, de andere centrale verdediger Jules Koundé werd voor 50 miljoen verkocht aan.... FC Barcelona. Barça probeert ook nog Frenkie de Jong, gekocht van Ajax voor 86 miljoen, voor 60 miljoen aan Chelsea te verkopen. Memphis Depay mag zelfs gratis vertrekken naar Juventus om van zijn gigantisch loon af te zijn.

De regel dat de salarismassa niet meer dan 70 procent van de inkomsten mag bedragen is intussen overgenomen door de UEFA voor de Europese bekers en zal straks ook voor Belgische clubs gelden.