De volledige top tien van de Giro plus Quintana, Almeida, Mas, O’Connor, Uran, Meintjes, Lopez, Simon Yates én vermoedelijk ook Primoz Roglic. Met nog een week te gaan voor de start in Utrecht, oogt het voorlopige deelnemersveld van de Vuelta indrukwekkend. Remco Evenepoel hoeft in elk geval niet op cadeautjes te rekenen. De zeven grootste uitdagers al even op een rijtje.