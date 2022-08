Lichaam in uitgebrande bestelwagen in Namen blijkt doodgeschoten te zijn: verdachte bekent feiten

Het lichaam dat maandag werd ontdekt in een uitgebrande bestelwagen in een veld in Lonzée bij Gembloers in Namen, blijkt het slachtoffer van opzettelijke doodslag te zijn. Dat zegt het parket van Namen donderdag. De vermoedelijke dader is opgepakt en heeft intussen bekentenissen afgelegd.

De bestelwagen werd maandag brandend aangetroffen in het veld. In het voertuig werd het lichaam van een man gevonden. Intussen is de identiteit van het slachtoffer vastgesteld. Het gaat om een twintiger uit Jemeppe. De autopsie toonde aan dat de brand niet de doodsoorzaak is en dat het om opzettelijke doodslag gaat, aldus Namens procureur Vincent Macq. Het slachtoffer werd in de borst en in het hoofd geschoten.

Uit analyse van de gsm van het slachtoffer bleek dat die meerdere keren contact heeft gehad met een man uit Gembloers. Die werd opgepakt en ging over tot bekentenissen. Ook een vermoedelijke medeplichtige werd opgepakt. Hun motief is nog onduidelijk.

Nog volgens procureur Macq wijzigt mogelijk nog de kwalificatie van de feiten van doodslag naar moord.