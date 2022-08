WK RUITERSPORT. Belgische jumpingploeg heeft olympisch ticket in het vizier

Met nog één proef te gaan op het wereldkampioenschap jumping in Denemarken staat België op de vijfde plaats. De Belgische ploeg is zo virtueel geplaatst voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daarvoor is immers een topzesnotering in het eindklassement vereist. Maar ook de medailles zijn nog binnen handbereik.