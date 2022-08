Oudsbergen

In Oudsbergen stond René Camps vanochtend oog in oog met een wolf nadat het dier drie van zijn schapen doodde. De wolf vluchtte weg door over een omheining te springen. “De wolf zal nooit de confrontatie met de mens aan gaan zolang hij een vluchtweg heeft”, reageert Jan Loos van Welkom Wolf. “Maar het wordt nog een hete wolvenzomer.”