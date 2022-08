Bokrijk

Goed nieuws voor fans van ‘Game Of Thrones’: op 22 augustus verschijnt de spin-off ‘House Of The Dragon’ op Streamz. Regieassistent Kamilla Steczkowska (29), die deels in Bokrijk opgroeide, was de enige Belgische op de set. “Als ze voor nieuwe jaargangen nog een actrice zoeken, ben ik kandidaat.”