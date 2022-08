Miss België Chayenne van Aarle lanceert eerste single: “Ik wil mijn verhaal overbrengen en dankzij muziek word je gehoord”

Hasselt

Zangeres. Het stond al even in haar bio naast de titel van Miss België 2022, maar nu heeft Chayenne van Aarle (23) ook haar eerste single klaar. In ‘Selfmade(queen)’ reageert ze op de kritieken die ze moest slikken in de eerste maanden met het kroontje. “Je hoeft niet fake te doen om geaccepteerd te worden”, vertelt de eerste zingende miss op de set van de bijhorende videoclip.